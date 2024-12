Quotidiano.net - L’ombra dei virus sul Giubileo, dall’aviaria a Mpox. “Ecco le tre sindromi più pericolose”

Roma, 6 dicembre 2024 – Il viaggio deie l’arrivo di milioni di pellegrini per ilche verrà aperto da papa Francesco il 24 dicembre. Un gruppo di scienziati italiani – tra questi Massimo Ciccozzi – ha scritto una lettera a Lancet. Sotto la lente aviaria, Covid e(vaiolo della scimmie) e un obbligo: priorità alla prevenzione. Abbiamo chiesto a Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) come si deve preparare l’Italia. An Asian man is wearing ppe suit in International airport , Safety travel , covid-19 protection , social distancing concept . "Nessun allarmismo, quali sono i rischi” "Questa è la storia delle epidemie – premette il professore-. Si è sempre verificato che gli spostamenti di grandi masse di persone abbiano aumentato il rischio del trasferimento di infezioni da una parte all'altra del mondo.