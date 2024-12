Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-ASVEL 92-84, Eurolega basket in DIRETTA: quinta vittoria consecutiva dei meneghini, 17 punti per Mirotic e LeDay

Dopo un avvio a rilento l'EA7 Emporio Armani ha messo la freccia nella ripresa, con l'che cede alla distanza senza riuscire più ad impensierire gli avversari. 17equamente divisi tra Nikolae Zachdecisivi, con 11di Nico Mannion e 9 di Fabien Causeur – 24di Theo Maledon e 19 di Joffrey Lauvergne non bastano a Villeurbanne, conche si trova all'ottavo posto in classifica con 8-6 dopo laodierna.Finisce qui: l'batte per 92-84 l'Villeurbanne ed piazza la!92-84 Joffrey Lauvergne da due.