L' Inter ne fa tre al Parma e ora va in pressing sul Napoli di Conte

Niente passi falsi. L'riprende da dove aveva lasciato, non sbaglia e riparte con la solita forza e qualità dei suoipreti la corsa per non perdere il contatto con le primissime. La sospensione della partita contro la Fiorentina di domenica scorsa ha costretto i nerazzurri a dover spingere sull'acceleratore per evitare qualsiasi tipo di fuga avversaria. E contro un, capace di reggere l'urto solo un tempo, ha trovato il modo di conquistare tre punti pesanti e ridare vigore alla sua classifica. Con il punteggio di 3-1 firma l'11ma vittoria nelle ultime 13 partite in tutte le competizioni, il modo migliore per provare a far adesso filotto in questo dicembre ingolfato prima della Supercoppa di Riad. A partire dalla sfida di martedì in Champions contro il Leverkusen. C'è voluta una prima frazione tutta corsa e furore e una prodezza balistica di Dimarco al 40' (su assist di Mikhitaryan) per scalfire l'equilibrio e mettere in discesa il match e smontare il piano degli emiliani che ancora una volta hanno dimostrato compattezza e personalità per poi cedere e sciogliersi alla distanza.