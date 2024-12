Ilnapolista.it - L’ex assistente del City, Mark Bowen ha svelato l’offerta accidentale al Barcellona per Messi

Leggi su Ilnapolista.it

del Manchester, hal‘offertadel Manchesterper Lionelmentre era al. Una situazione caotica in cui i campioni della Premier League in carica avrebbero presentato erroneamente un’offerta di 35 milioni di sterline per Lionel.Nel 2008, sostenuti dall’afflusso di denaro dai loro nuovi proprietari di Abu Dhabi, ilsi trovava in un periodo di spese folli. Quell’estate, si sono assicurato talenti come Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Tal Ben Haim, Shaun Wright-Phillips e l’attaccante brasiliano Jo.Tuttavia, il club era ancora desideroso di effettuare l’acquisto di un grande nome che culminò con l’acquisto di Robinho dal Real Madrid per 32,5 milioni di sterline. Durante quell’estate turbolenta, ilera in preda a una sorta di frenesia, lanciando offerte a vari club nella speranza di accaparrarsi un nome altisonante.