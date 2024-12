.com - Lettere fisco a partite Iva, Leo: “Nessuna minaccia”

(Adnkronos) – E’ polemica per l’invio dia 700milaIva che hanno dichiarato redditi apparentemente bassi, invitandole ad aderire al concordato che si chiude il 12 dicembre. “Da parte mia e del Governo non c’èintenzione di vessare,re o intimorire nessuno” dice il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. “L’obiettivo della riforma fiscale, a cui stiamo dando celere attuazione, va nella direzione di adottare comportamenti trasparenti dell’amministrazione finanziaria nell’ambito di un rapporto collaborativo con i contribuenti. In tal senso va l’informazione preventiva volta a evitare accertamenti”. “Anche ledi recente inviate dall’Agenzia delle Entrate rientrano nell’ordinaria attività di comunicazione per segnalare eventuali anomalie riscontrate nelle dichiarazioni sulla base dei dati in suo possesso”, aggiunge.