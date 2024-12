Agi.it - L'Atalanta in vetta, in attesa di Napoli-Lazio. Milan battuto 2-1

Leggi su Agi.it

AGI - Un gol di Lookman a tre minuti dal 90' regala all'un altro pesantissimo successo contro il, nella sfida di cartello del venerdì di Serie A. Al Gewiss Stadium finisce 2-1 con la fiammata nel finale del nigeriano, dopo il botta e risposta nel primo tempo tra l'ex De Ketelaere e Morata. Nona vittoria di fila in campionato per la squadra di Giampiero Gasperini, che continua a volare e si gode momentaneamente laa +2 sul, indell'altro match clou di giornata proprio tra partenopei e. Gli uomini di Paulo Fonseca non riescono invece a trovare continuità e restano per ora a -6 dalla zona Champions, rimediando la quarta sconfitta. È un avvio di gara scintillante quello di Bergamo, con i rossoneri che creano la prima palla gol dopo appena 17 secondi con Pulisic, lanciato da Musah e murato provvidenzialmente da Carnesecchi.