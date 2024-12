361magazine.com - La Volta Buona, gli ospiti da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre

Leggi su 361magazine.com

La, il programma condotto da Caterina Balivo torna da9 a13Da9 a13va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento settimanale con La, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni, in diretta, dalle 14.00 alle 16.00.Ad aprire la settimana,, Mogol, attualmente impegnato a teatro con Emozioni, e Simon & The Stars, che presenterà il suo nuovo libro dedicato all’Oroscopo 2025.Mercoledì 11Caterina accoglierà Antonino, che si prepara al suo concerto natalizio Halleluja, e Luca Gaudiano con il cast del musical West Side Story. A seguire, sarà ospite Marco Maddaloni con la sua famiglia, per ripercorrere in diretta i festeggiamenti del suo 40esimo compleanno.Ad accomodarsi nel salotto pomeridiano de Lagiovedì 12, Bruno Vespa, mentre, a chiudere la settimana,13, Lina Sastri, a teatro con lo spettacolo Voce ‘e notte.