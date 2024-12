Ilfoglio.it - La Virtus Bologna si affida al sergente Dusko Ivanovic

Leggi su Ilfoglio.it

Il fatto che le strade die dell’Italia del basket non si fossero già incrociate in passato è abbastanza sorprendente. L’uomo scelto dallaper provare a spegnere l’incendio causato dalle dimissioni di Luca Banchi ha flirtato a lungo con la nostra pallacanestro ma senza mai arrivarci davvero: non tanto da giocatore, quando dopo aver illuminato il Buducnost con annate in cui riusciva a mettersi alle spalle nella classifica dei migliori realizzatori persino uno come Drazen Petrovic divenne il capitano della Jugoplastika Spalato che stupì l’Europa potendo contare sui vari Kukoc, Radja e Perasovic, quanto da allenatore. Troppo forte, però, il rapporto con il Saski Baskonia, che nella sua epoca d’oro incantava i parquet continentali sotto il nome di Tau Vitoria. Tra un’èra basca e l’altra, ha allenato in Grecia e in Russia, in Turchia e in Serbia, ma mai in Italia.