La vincitrice di X Factor 2024 è Mimì

Napoli, 5 dicembrevince X. Secondi i Les Votives, terzi i Patagarri, quarto posto per Lorenzo Salvetti. La finale di Xsi è aperta con una coccola a cuore, anima e cervello: Robbie “Mamma mia quanto sei bravo e figo ancora oggi dopo decenni” Williams. Peccato per i migliaia di smartphone puntati a riprenderlo, ma purtroppo il momento in cui sarà “più importante viverlo che condividerlo”, parafrasando J-Ax e Fedez, sembra ancora lontano. E infatti Achille Lauro, uomo e artista particolarmente saggio, dal palco invita subito tutti a godersi il momento: “Teniamo i telefoni in tasca”. Altra “super ospite” è stata Paola Iezzi, che ha presentato il nuovo singolo ‘Club astronave’ e con la sorella Chiara ha cantato ‘Festival’, ‘Vamos a bailar’ e ‘Furore’. Poi è stata la volta di Gigi D’Alessio.