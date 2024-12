Gamberorosso.it - La piccola boulangerie francese nascosta a due passi dai Musei Vaticani

Mancano pochi giorni all’apertura della Porta Santa di San Pietro, che, il 24 dicembre, inaugurerà ufficialmente il Giubileo. Roma, se possibile, è più caotica dell’ordinario e in tutta la zona intorno alla Città del Vaticano la confusione turistica prenatalizia è al suo culmine. È proprio qui, su via Leone IV, quasi invisibile nella pletora di locali - siamo a duedaie dalle Mura Leonine - che da qualche anno c’è unae quieta bottega che profuma di Francia.TibòIn pochi metri quadri, l’insegna di Thibaud Lacarin è un'oasi per gli amanti dei prodotti d’Oltralpe e un ottimo modo per approfondire le proprie conoscenze in materia di panificazione alla. Thibaud è nato a Parigi nel 1996, figlio di cuochi, ha passato l'infanzia a Roma e, dopo essersi specializzato nellalavorando al Ritz e al fianco del panificatore parigino Olivier Magne, ha scelto Roma per avviare la sua attività professionale, nel fatidico 2020 del lockdown, partendo prima con un laboratorio di produzione e poi, nel 2022, con questa bottega vicinissima alla Città del Vaticano.