Ilfoglio.it - La lettera di Grillo a Schlein: "Venga a prendersi Conte: è l'uomo giusto per il Pd"

Unain busta chiusa inviata al Nazareno "All'attenzione di Elly" e per "Copia conoscenza", con ironia, a "corrente 1, corrente 2, corrente 3, corrente 4." del Partito democratico. A scriverla è il garante M5S Beppee l'oggetto ne anticipa già inuti: "di referenza per Candidatura di Giuseppe". La missiva, visionata da LaPresse, spiega in apertura il senso dell'iniziativa: "Gent.ma Elly. Le scrivo questadi referenze perché ritengo che Giuseppe(simpaticamente Oz) sia la persona giusta per guidare il Partito Democratico o, se preferite, di una delle sue correnti". Il fondatore dei cinque stelle, attingendo al suo gusto per il paradosso, sottolinea infatti che "ha già portato risultati tangibili: ha trasferito milioni di voti dal Movimento 5 Stelle al Pd, contribuendo in modo significativo al rafforzamento della vostra base elettorale".