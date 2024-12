Lanazione.it - La Festa dello Sport. Premiati atleti e società: "Sostenere i giovani e strutture adeguate"

Leggi su Lanazione.it

Loè inclusione, passione e impegno. Ma anche integrazione, rispetto delle regole e salute. Così i ragazzi imparano a vincere, ma anche a perdere e rialzarsi. A fare squadra. A ribadire quanto importante sia svolgere attivitàiva, è stato il Coni Umbria, che ieri all’auditorium della Lega Nazionale Dilettanti, ha promosso la. E la sala era gremita. C’erano gliin tuta accanto a numerosi presidenti in giacca e cravatta. E ancora istituzioni, forze dell’ordine. Un successo. Durante l’evento, presentato da Luca Ginetto (Panthlon Club Perugia) sono state consegnate le Benemerenze Coni a 63, tra cui diversi under 18, che si sono distinti nel 2024 in ambito nazionale e internazionale. La cerimonia ha visto anche la consegna delle Stelle d’Argento e di bronzo al Meritoivo ai dirigenti e tecnici e alleClub Velico Castiglionese, Poliiva La Fenice, ASD T.