Ilrestodelcarlino.it - Jesi, Bmw in vendita a 20mila euro, loro riescono a 'comprarla' a 2 euro: denunciati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 6 dicembre 2024 - Vedono una Bmw insui social a 22milaad acquistarla versando appena due: nei guai quattro giovani rumeni, due donne e due uomini. Ieri, al termine di articolata attività investigativa, il commissariato di, coordinato dal vicequestore Paolo Arena ha denunciato i quattro, dai 24 ai 27 anni già noti alle forze dell’ordine per truffa in concorso. Il 21 novembre scorso la vittima, un 46enne si è rivolto al commissariato spiegando ai poliziotti di aver postato sui social un annuncio didella propria autovettura Bmw grand Coupè al prezzo 22mila. Sette giorni dopo una donna lo ha contattato mostrandosi interessata all’acquisto e dopo uno scambio di messaggi via WhatsApp, i due si sono accordati per il prezzo diprevia valutazione di persona dell’auto.