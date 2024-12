Inter-news.it - Inter-Parma, nuova occasione per Palacios? La possibilità

è in programma stasera 6 dicembre alle ore 18:30 allo Stadio San Siro: dopo gli oltre 10 minuti disputati a Empoli, Tomasspera di accumulare ulteriore minutaggio in maglia nerazzurra.IL PUNTO –sarà il match che aprirà la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il club nerazzurro si presenta alla sfida con l’obiettivo di conseguire la prima vittoria contro i crociati, in casa, dopo 4 partite senza successo. Per l’, Simone Inzaghi dovrebbe schieraremente dal primo minuto coloro che avevano iniziato la sfida di Firenze contro gli uomini di Raffaele Palladino. A prescindere dall’avversario affrontato, ogni match deve essere giocato al massimo. Perché questa stagione sta dimostrando che non esistono “squadre cuscinetto”. Per questo, la presenza di Tomasè possibile soltanto a partita in corso.