Il dettaglio must-have che accomuna Letizia di Spagna e Jennifer Lawrence

Alla cerimonia per il 35esimo anniversario della fondazione del quotidiano El Mundo,diha scelto un look invernale e sofisticato.La reale ha optato per un ensemble chic, con protagonista un abito midi in tweed: un modello firmato Moisés Nieto con scollo asimmetrico che lasciava scoperta una spalla. La mise è stata completata da orecchini con zaffiro a forma di goccia di Bvlgari, décolleté nere con tacco alto e borsa modello Mica, entrambi di Magrit. Anche per altre celeb l'abito asimmetrico resta un evergreen.ha indossato un total look di Bottega Veneta in occasione dei Governors Awards 2024. Nel video di Amica.it si scoprono le mise di Cate Blanchett, Kasia Smutniak e Cara Delevingne.