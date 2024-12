Lanazione.it - Idee per la Romagna. Contro le alluvioni bisogna intervenire ora

Leggi su Lanazione.it

Nonostante i solenni proclami, le emissioni annuali di gas serra continuano a crescere. E siccome la terra riesce ad assorbirne solo una piccola parte (circa il 10 per cento), i gas serra continuano ad accumularsi in atmosfera per formare la ‘cappa’ che causa l’accumulo di energia e calore. Il calore stravolge il ‘ciclo dell’acqua’ e si traduce in precipitazioni più intense e concentrate, con un conseguente aumento dellenei territori che non possono assorbire le precipitazioni. La produttiva, infaticabile e creativaè uno di questi. Il sistema fluviale della regione, caratterizzato da numerosi corsi d’acqua a regime torrentizio risulta particolarmente suscettibile a piene improvvise in caso di precipitazioni intense. L’andamento dei fiumi, unito alla morfologia pianeggiante e alla limitata capacità di drenaggio del suolo, spesso argilloso, porta a frequenti fenomeni di esondazione che colpiscono aree urbane e rurali.