Secoloditalia.it - I primi trent’anni di Asi, Barbaro: “Una famiglia diventata molto numerosa”. Serata speciale

Grande festa all’Auditorium della Conciliazione di Roma per celebrare idell’ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni che riunisce associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, circoli culturali e associazioni del terzo settore, contribuendo alle loro attività sportive, sociali, ludico-ricreative e culturali. Una “che è, quasi un piccolo ministero”, come l’ha definita il presidente Claudio: sono infatti oltre 1,4 milioni i tesserati, tra atleti, dirigenti, tecnici e arbitri, per un ente che promuove sul territorio 652 discipline sportive. E “la domanda continua a crescere, questo vuol dire che dobbiamo attrezzarci per rispondere a questa grandissima esigenza di sport che prescinde da logiche competitive”, ha aggiunto