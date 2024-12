Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Venerdi 6 Dicembre 2024

Leggi su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,, Kenneth Branagh riporta sul grande schermo il celebre romanzo di Agatha Christie, dirigendo e interpretando l’iconico detective Hercule Poirot. Durante un viaggio sul leggendario treno, un passeggero viene trovato assassinato. In un’atmosfera claustrofobica e sospesa nel tempo, Poirot deve risolvere il mistero interrogando un gruppo di passeggeri, tutti sospettati e ognuno con segreti da nascondere. Il cast stellare, che include Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp, dona profondità a una storia ricca di tensione e colpi di scena.