Festival di Sanremo, il Tar dichiara illegittimo l'affidamento diretto alla Rai

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria ha recentemente emesso una sentenza che ha suscitato un ampio dibattito riguardo l'organizzazione deldella Canzone Italiana, uno degli eventi più iconici e seguiti della musica italiana. Con la sentenza n. 843, il TAR hatol'affidamentoda parte del Comune diRai per l'organizzazione delper gli anni 2024 e 2025. Tuttavia, i giudici hanno confermato che l'edizione del 2025 si svolgerà come previsto, dal 11 al 15 febbraio, mantenendo la direzione artistica di Carlo Conti.Motivazioni del TARNella sua decisione, il TAR ha sottolineato che l'intervallo di tempo necessario per predisporre una gara pubblica e organizzare ilè incompatibile con il suo svolgimento nel mese di febbraio 2025.