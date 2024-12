Liberoquotidiano.it - FELICIA È LA PASTA UFFICIALE DI PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

(Adnkronos) - Gravina in Puglia, 5 dicembre 2024 –, brand di Andriani S.p.A Società Benefit, laa base di materie prime innovative, biologiche e naturalmente prive di glutine, come cereali (avena, riso, grano saraceno e teff integrali) e legumi(lenticchie, ceci, piselli) è il nuovo official supplier di. La partnership prevede la fornitura diper la food room della prima squadra, impegnata nel campionato di Serie A e in EuroLeague, e per la foresteria del settore giovanile per tutta la stagione 2024/25, playoff inclusi.Con uno dei più vasti assortimenti per varietà e formati del compartohealthy,è ricca di preziosi nutrienti, è buona per tutti ed è adatta anche agli sportivi. “Siamo consapevoli che per portare avanti la nostra Colorfood Revolution – ispirata alla promozione della biodiversità alimentare e di modelli di produzione e consumo sempre più responsabili – sia fondamentale fare squadra con partner di valore che condividano il nostro approccio e siamo felici della collaborazione con una realtà d'eccellenza come- commenta Marco Lentini, Direttore Marketing Andriani.