Ilfattoquotidiano.it - Ecco il vero volto di Babbo Natale: uno studio lo ha ricostruito per la prima volta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per lain quasi 1.700 anni di storie e leggende, è possibile vedere ildell’uomo che ha ispirato. Cicero Moraes, esperto di grafica brasiliano, ha infattiin 3D ildi San Nicola di Myra, uno dei primi santi cristiani, la cui reputazione di amante dei doni ispirò la figura popolare olandese di Sinterklaas, in seguito divenuto Santa Claus negli Stati Uniti. Questa figura mitica si sarebbe poi fusa con il “nostro”che oggi tutti i bambini adorano. Nonostante tutta la sua popolarità, fino ad oggi non avevamo alcuna rappresentazione dell’uomo dietro al mito di. La maggior parte delle rappresentazioni di “San Nicola” risalgono a secoli dopo la sua morte, avvenuta nel 343 d.C. Ora il suo“vivente” può essere ammirato per ladai tempi del tardo impero romano.