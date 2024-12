Ilfattoquotidiano.it - Dragon Age: The Veilguard, la recensione dell’attesissimo nuovo capitolo della saga fantasy di Bioware

LadiAge ha rappresentato, fin dal suo esordio conAge: Origins nel 2009, un pilastro per gli amanti dei giochi di ruolo. Ambientata nel vasto e complesso mondo che è il Thedas, la serie si è distinta per la capacità di intrecciare trame epiche con scelte morali che spesso mettono in discussione il ruolo del giocatore, offrendo un’esperienza profonda e stratificata.Ogniha aggiunto nuovi tasselli alla mitologia. In Origins, si vestivano i panni di un Custode Grigio, un membro di un antico ordine incaricato di fronteggiare i Flagelli, un’oscura minaccia guidata dal temibile Arcidemone. ConAge II, il focus si spostava sulla città di Kirkwall, raccontando un’epopea più personale che esplorava le tensioni politiche e sociali tra maghi e templari.