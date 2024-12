Iodonna.it - Dal 6 all'8 dicembre, torna nelle piazze l'iniziativa solidale dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, attraverso la quale i cittadini possono aiutare la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti ematologici in tutto il paese

In un freddodi 34 anni fa, cinquecento stelle di Natale illuminarono per la prima volta le strade di Reggio Calabria, portando con sé non solo il tradizionale spirito natalizio, ma anche una promessa per chi lottavai tumori del sangue: riuscire a sconfiggere la malattia. Oggi, quelle stelle sono diventate milioni, perché da quel piccolo seme piantato nel 1989 dall’AIL, l’, è sbocciata unae più importanti iniziative di solidarietà in Italia. Race for the cure: 25 anni di prevenzione X Leggi anche › Le Stelle di Natale fanno subito festa, idee per decori floreali natalizi Le Stelle di Natale AILnoOgni anno, infatti, si ripete l’appuntamento con le “Stelle di Natale AIL”, che vede i tanti volontari’organizzazione scendereitaliane per chiedere un contributo di solidarietà aia favoreaicon tumore del sangue in tutta Italia.