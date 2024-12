Davidemaggio.it - Critics Choise Awards 2025: nomination per L’Amica Geniale e La Legge di Lidia Poet

© NetflixIn un periodo di magra per le produzioni seriali italiane in ambito internazionale, arriva finalmente una buona notizia:Rai e Ladidi Netflix sono in lizza per il premio come miglior serie in lingua straniera ai.Questi riconoscimenti vengono assegnati annualmente ai migliori film e programmi televisivi dalla Broadcast FilmAssociation, formata da 250 critici cinematografici appartenenti alle principali testate giornalistiche statunitensi. E la cerimonia di consegna dei premi finali della 30° edizione è prevista per il 12 gennaio.Persi tratterebbe, in caso di vittoria, di una riconferma a stelle strisce, dopo la proclamazione del romanzo di Elena Ferrante quale miglior libro del secolo secondo il New York Times.