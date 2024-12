Quifinanza.it - Crisi in Francia, Macron non si dimette e annuncia un nuovo premier “nei prossimi giorni”

Ci troviamo in un momento storico di enorme instabilità politica in tutto il mondo, e lanon è esente. Emmanuelnon perde tempo e risponde allapolitica con mosse decise e inattese. Dopo il crollo del governo Barnier, il presidente hato un piano che punta a tenere lain piedi, spazzando via le ipotesi di dimissioni. Sul tavolo ci sono una “legge speciale” per garantire la gestione dello Stato e unesecutivo che punta a includere le diverse anime politiche disposte a collaborare.In questo senso, l’Italia sorprende e si prende la sua rivincita: per la prima volta dopo anni (dal governo Berlusconi IV, 2008-2011), il governo resta saldo e supera i due anni di mandato. Con una durata media storica di appena 14 mesi, il traguardo dell’esecutivo Meloni è quasi un record.