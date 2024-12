Sport.periodicodaily.com - Cosenza vs Frosinone: le probabili formazioni

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La delicata situazione di classifica di entrambe fa sì che le due squadre si affronteranno a viso aperto per cercare di prevalere. Cosenza vs Frosinone si giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Marulla.

COSENZA VS FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I calabresi hanno infilato il settimo risultato utile consecutivo pareggiando in rimonta sul campo del Pisa nell'ultima uscita. Un punto importante che porta la squadra di Alvini a 16 punti in classifica, rimanendo in zona play-out senza dimenticare i 4 punti di penalizzazione.

I ciociari sono reduci dalla seconda vittoria stagionale sul Cesena nell'ultima uscita di campionato. Tre punti che consentono alla squadra di Greco di agganciare all'ultimo posto Cittadella e Sudtirol con 13 punti, a meno tre lunghezze dalla zona salvezza.