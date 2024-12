Tpi.it - Chicco Testa a TPI: “Contro i gas serra la soluzione è tornare al nucleare”

Gli italiani hanno bocciato ilcon due referendum (1987 e 2011) ma secondo Lei dovremmo riaccendere i reattori. Perché?«Perché il mondo è completamente cambiato dall’epoca dei referendum: abbiamo un problema che si chiama gase l’unica fonte in grado di fornire quantità consistenti di energia, in modo continuo e a potenza costante, è il, che garantisce circa 8.000 su 8.700 ore all’anno di produzione. Quindi chi si battel’effettoe dall’altrailvive una contraddizione logica di cui non si capisce la ragione».La prima obiezione riguarda la sicurezza.«La Commissione europea ha commissionato uno studio al Joint Research Center, che ha realizzato un’analisi completa di tutta l’evoluzione delnegli ultimi trenta, quarant’anni, arrivando alla conclusione che resta di gran lunga la fonte meno pericolosa».