Caro affitti | ecco cosa rischia chi affitta monolocali da 14 metri quadrati

“I proprietari” chenoda 14“non sannono. Se qualcuno si ammala in un monolocale di queste dimensioni può chiedere i danni in base alle norme del Testo unico edilizia e igienico-sanitarie”. Così a LaPresse l’ingegnere e urbanista Carlo Pagliai, creatore del blog ‘studiotecnicopagliai.it’ e del suo canale YouTube seguito da 51 mila iscritti nel mondo degli appassionati di edilizia e addetti ai lavori dell’urbanistica, intervenendo sul dibattito in corso a Milano che riguarda glididi piccolissime dimensioni.La polemicaUn dibattito nato dopo che il fondatore di Vogliocasa, Gian Maria Tirrico, ha dichiarato al Corriere della Sera, giovedì, di averto “14quadri” in “zona Politecnico” in “13 minuti” a 750 euro al mese.