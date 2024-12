Lettera43.it - Brian Thompson, spunta un nuovo video del killer mentre cammina a volto coperto

prosegue la ricerca deldi, il ceo di United Healthcare ucciso con un colpo di pistola fuori dall’hotel Hilton di New York, le autorità hanno diffuso unche ritrae l’aggressorepasseggia in strada, a, e parla al telefono. Non è ancora chiaro se le immagini, riprese da una telecamera di sorveglianza puntata su un marciapiede, siano state girate prima o dopo l’agguato al manager.All’ostello dove ha alloggiato è stata catturata una sua immagine aL’uomo è stato inoltre ripreso al banco di una caffetteria Starbucks,fugge in bici e nell’ostello dell’Upper west side nel quale ha presumibilmente alloggiato prima dell’omicidio. Proprio qui è stata catturata una sua immagine a, probabilmente perché «impegnato a flirtare con la receptionist» come hanno spiegato fonti della polizia ad Abc News.