Biathlon Coppa del Mondo 2024 2025 | le classifiche aggiornate dopo la sprint maschile Kontiolahti

Leggi su Sportface.it

Jacquelin vince ladi, in Finlandia, dove va in scena la prima tappa dideldi. A completare il podio ci sono Samuelsson e Nawrath. Bene anche Wright, che chiude quarto, mentre firmano una buona prestazione Bonaz e Giacomel, i due migliori italiani che concludono la prova in dodicesima e tredicesima piazza. Faticano gli atleti norvegesi, con Johannes Boe che si piazza quinto, la miglior posizione ottenuta dal team.BOE J. (NOR) 125JACQUELIN (FRA) 117LAEGREID (NOR) 99STROEMSHEIM (NOR) 90NAWRATH (GER) 84MANDZYN (UCR) 82SAMUELSSON (SVE) 77CHRISTIANSEN (NOR) 75PERROT (FRA) 75WRIGHT (USA) 6817. GIACOMEL (ITA) 4022. BIONAZ (ITA) 3234. HOFER (ITA) 2048. CAPPELLARI (ITA) 8del: lelaSPORTFACE.