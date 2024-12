Abruzzo24ore.tv - Bambini feriti in due gravi incidenti stradali: paura sulla provinciale

Teramo - Sette persone coinvolte, inclusi due: dinamiche complesse e rilievi in corso nelle strade di Teramo e provincia. Dueverificatisi nel territorio teramano nell'arco di poche ore hanno portato a un bilancio complessivo di sette, tra cui duedi 3 e 6 anni. L’episodio più allarmante si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì lungo la strada19, tra Poggio Cono e Canzano, quando un furgone è finito fuori strada, precipitando in una scarpata e fermandosi su una fiancata dopo essersi ribaltato. A bordo del mezzo si trovavano i due piccoli, la loro madre e il compagno della donna. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Dopo un’uscita di strada, il veicolo ha percorso diversi metri lungo un pendio prima di arrestarsi.