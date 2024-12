Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, ecco gli iscritti: 12 italiani al via, Jannik Sinner può subito incontrare Kyrgios

Fuori i nomi. Ildel tennis è già iniziato: sale infatti l’attesa per l’, il primo Slam della stagione al via il prossimo 12 gennaio a Melbourne Park, dovedovrà difendere il titolo vinto un anno fa. Oggi sono state rese note le entry list, ovvero i tennisti del maschile e femminile già certi di un posto in tabellone. Ci sono 12presenti, 9 uomini e 3 donne, ma c’è anche una sorpresa: la presenza di Nick, entrato in tabellone grazie alla regola del ranking protetto. L’o, al rientro dopo un lungo infortunio, non potrà essere testa di serie: per questo motivo potrebbegià al primo turno, dopo averlo insultato e criticato per mesi. Tutto dipenderà dal sorteggio, in programma il 9 gennaio.Le entry list degliSono stati pubblicati glial tabellone di singolare maschile e femminile: presenti tutti i Top50.