Attacco al potere – Paris has fallen la spiegazione del finale | Come muore Jacob Pearce?

Leggi su Cinefilos.it

alhas, ladel?Creata da Howard Overman, la prima stagione della serie d’azione di Hulu (in Italia su Infinity)alhassi conclude con la ricerca di Vincent Taleb e Zara Taylor per svelare i piani terroristici di, che culmina con la caduta di Parigi sotto il suo tallone. I problemi sorgono quando le responsabilità personali e professionali si scontrano nella vita degli agenti, costringendoli a fare scelte difficili che alla lunga costano loro. Per rendere le cose ancora più complicate, l’esistenza di una talpa nella task force crea ulteriori sfide, poichérimane un passo avanti alle forze antiterrorismo nonostante i loro sforzi per catturare l’ex soldato disilluso. Queste difficoltà aprono la strada a una resa dei conti, che coinvolge i destini dei due agenti, di un losco benefattore, di un amante e del presidente.