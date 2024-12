Ilrestodelcarlino.it - Ascoli-Sestri Levante 4-1, terza vittoria di fila per il Picchio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 dicembre 2024 - L’cala il poker e supera anche ilnel terzo successo diche in classifica permette di fare un bel balzo nell’attesa del responso degli altri campo. Al Del Duca accade tutto nella ripresa e i bianconeri qui si mostrano in grado di sbagliare poco e niente fino al definitivo 4-1. Nonostante lasugli spalti i tifosi sono tornati a beccare il patron Massimo Pulcinelli per le recenti affermazioni social. In principio Di Carlo punta sulla continuità confermando dieci elementi rispetto alla gara di Sassari. Inevitabile bocciatura per Tavcar che lascia spazio al rientro di Menna. Nelci sono gli ex Valentini e Clemenza. Quest’ultimo si mostra ispirato in avvio quando il legno gli nega il vantaggio. L’sembra fare un po’ di fatica nello sviluppo del gioco, ma è solo una difficoltà momentanea.