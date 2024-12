Dilei.it - Antonella Clerici, la sorpresa per i suoi 61 anni: “Speravo vi foste dimenticati”

Il compleanno disi trasforma in un evento televisivo. Durante la diretta di È sempre Mezzogiorno, la conduttrice è stata accolta da una pioggia di palloncini rosa e bianchi, accompagnati da un’atmosfera di festa orchestrata dal suo team. Un inizio spettacolare che ha strappato sorrisi e risate, a partire dall’ingresso in scena di Alfio Bottaro, travestito da torta gigante, decorata con dettagli fucsia e pannosi.Un compleanno vissuto sotto i riflettori, ma con tutta la semplicità di chi ama condividere anche i gesti più piccoli.festeggia il compleanno in studio tra battute e ironiaIl primo colpo di scena, come detto poc’anzi, è stato l’ingresso trionfale di Alfio Bottaro, che ha pensato bene di presentarsi vestito da torta gigante. Una trovata esilarante che ha lasciatosenza parole.