Notizie.com - Alessandro Impagnatiello ha scritto una lettera dal carcere: cosa c’è nella missiva dell’assassino di Giulia Tramontano

L’assassino condannato all’ergastoloha fatto recapitare unaa La Zanzara, trasmissione in onda su Radio24.“Per quanto inutili ed imbarazzanti siano, ti porgo nuovamente le mie scuse”. È solo uno dei passaggi dellache, killer condannato all’ergastolo per l’uccisione die del bambino di cui era incinta, hadalhaunadalc’èdi, 31enne ex barman dell’Armani Cafè di Milano, ha fatto recapitare laa Giuseppe Cruciani, conduttore della trasmissione La Zanzara, che l’ha letta in diretta su Radio24. La lungascritta a mano è stata inviata a Cruciani tramite il fratello di, Omar, ed il legale.