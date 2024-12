Zonawrestling.net - WWE: Da Gennaio anche SmackDown dovrebbe passare alle 3 ore

Questo 2024 ha portato importanti novità in casa WWE sotto il profilo dei diritti tv con la chiusura di importanti contratti. Raw dasbarcherà su Netflix,ha già lasciato Fox per approdare su USA Network e NXT è approdato su CW. Raw tornerà alla sua durata di 3 ore con l’anno nuovo, masembra destinata a seguire questa strada.da 3 oreè destinato a3 ore di durata e secondo quanto evidenziato da WrestleVotes il passaggioavvenire a. Al momento non è chiaro se in concomitanza con il ritorno di Raw3 ore, ma comunque entro il mese dilo show bluarrivare ad avere una durate di 3 ore.