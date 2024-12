Movieplayer.it - Wicked è il miglior film per la National Board of Review, Daniel Craig e Nicole Kidman migliori attori

Trionfo per, elettodell'anno, tra glipremiati, ma anche Kieran Culkin e la sorpresa Elle Fanning. Dopo l'ottima accoglienza riservata dal pubblico, perarrivano i primi riconoscimenti della stagione dei premi. Il musical sulle origini delle streghe de Il mago di Oz è stato elettodallaof. Negli ultimi 40 anni molti vincitori del riconoscimento hanno poi conquistato l'Oscar per illungometraggio, si pensi a Demoni e Dei del 1998, Quills del 2000 o A Most Violent Year del 2014. In quel decennio Da 5 Bloods di Spike Lee è stato l'unico titolo tra i vincitori dellaofa non essere premiato dall'Academy, ma da quando, .