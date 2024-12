.com - Wax, il cantautore torna con il nuovo singolo 7 vite

Wax annuncia ilche mostra un lato più profondo della sua personalità artisticaWax, il giovanedalle mille sfaccettature, sta perre e annuncia oggi il suointitolato 7(21co, in licenza Warner Music Italy). Con questo brano, l’artista è pronto a mostrarci il suo lato più profondo, una nuova faccia del prisma che compone la sua personalità artistica, frutto dell’intenso lavoro in studio degli ultimi mesi. 7sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 6 dicembre 2024.Un amore che resiste in un mondo in rovina: è questo il tema centrale deldi Wax che, dopo il suo ultimo EP Exit, è pronto ad aggiungere untassello al suo percorso artistico. Il brano, scritto insieme a Fabrizio Fusaro e prodotto da Steve Tarta, racconta una storia autentica, in cui il protagonista trova speranza negli occhi di chi ama, accettando il proprio destino con coraggio, nonostante questo rapporto sia destinato a finire.