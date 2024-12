Ilrestodelcarlino.it - Vittime del dovere, in duecento al convegno dell’Anps

L’Associazione nazionale polizia di Stato, in undal titolo "Dalla causa di servizio al riconoscimento della vittima del", ha informato gli oltre 200 presenti sulle poco conosciute opportunità riservate al personale che abbia riportato invalidità. Alla facoltà di Giurisprudenza sono intervenuti gli avvocati Paolo e Maurizio Maria Guerra, il presidente dell’Anmil Sergio Fattorillo, il professor Giuseppe Rivetti e la ricercatrice Virginia Taddei della cattedra di Diritto Tributario, con l’ex questore Giorgio Iacobone – presidente Anps Macerata – come moderatore. Dopo i saluti istituzionali, si è entrati nel vivo delche si poneva l’obiettivo di informare sui diritti al di là dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Sono stati chiariti i requisiti, i benefici, ma anche e soprattutto i passi concreti per richiederli o impugnare un diniego della propria amministrazione.