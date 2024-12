Ilrestodelcarlino.it - Trasformano un appartamento in un mercato di droga: condannati

Avevano occupato abusivamente une vi avevano istallato una vera e propria centrale dello spaccio. La cosa non era però sfuggita ai poliziotti della squadra mobile che avevano fatto irruzione al secondo piano di un palazzo di Lido Tre Archi, dove hanno sorpreso tre giovani nordafricani, noti per i loro precedenti soprattutto per reati contro la persona, il patrimonio e per spaccio. Nei guai erano finiti un tunisino di 24 anni e due 21enni marocchini. I tre sono finiti alla sbarra e, al termine del processo, sono statirispettivamente a tre anni e quattro mesi, il 24enne, e tre anni i due 21enni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi. Al momento dell’accesso degli agenti uno dei tre, approfittando della vicinanza della porta finestra del balcone, era riuscito a raggiungere l’esterno dell’alloggio e, calandosi dal tubo della grondaia, era arrivato a terra, dove era stato bloccato da un altro poliziotto ed era stato, pertanto, possibile identificarlo.