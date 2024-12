Tuttivip.it - “Tra noi è finita”. Grande Fratello, per Shaila e Lorenzo finisce malissimo: “Vaf*, è stato bello”

Leggi su Tuttivip.it

Nel cuore della casa del, i battibecchi traSpolverato eGatta si intensificano, richiamando alla mente la turbolenta relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Anche questa volta, le tensioni tra i due sono esplose per un motivo apparentemente futile: un ballo.Tutto ha avuto inizio quando, nota per la sua esperienza nel mondo della danza, ha creato alcune coreografie da eseguire con gli altri concorrenti. Durante la serata, la gieffina si è cimentata in un passo a due con Alfonso, un momento che avrebbe dovuto essere spensierato e divertente. Ma quello che per lei era semplice gioco si è presto trasformato in un acceso motivo di conflitto., infatti, non ha apprezzato l’esibizione e, furibondo, ha dato vita a una scenata contro la sua ragazza.