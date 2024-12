Secoloditalia.it - Tonno pinna gialla in scatola: 20 tonnellate sequestrate nel porto di La Spezia, erano per il mercato italiano

Maxi sequestro alimentare di uno dei prodotti più consumati nel periodo natalizio: circa 20diin, qualità, per un valore commerciale di circa 250mila euro, sono state poste sotto sequestro a seguito di un’operazione di controllo svolta congiuntamente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Capitaneria dispezzina.Le azioni di controllo e vigilanza consentono di prevenire e individuare eventuali atti illeciti che possano pregiudicare il settore. Maggiore impulso a tali attività sarà profuso in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie, durante le quali si stima un elevato consumo di prodotto ittico, anche di provenienza Extra-Ue.Il maxi sequestro della Guardia di Finanza di LaLe attività di indagine hanno permesso, utilizzando strumenti informatici attraverso cui è possibile eseguire il tracking on-line di tutta la merce trasportata via mare, di intercettare nello scalo Spezzino, un container, imbarcato su un mercantile proveniente dal Senegal che conteneva circa 20 mila chili diin