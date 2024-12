Lopinionista.it - Smart city, protocollo d’intesa tra WindTre e il Comune di Noale

e ildi, in provincia di Venezia, hanno firmato ieri unper promuovere la transizione della località veneta verso il modello di città. L’accordo prevede la creazione di un tavolo di lavoro congiunto tra azienda e istituzioni locali per sviluppare progetti di formazione digitale e per la realizzazione di servizi innovativi, mirati a soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio. Grazie alla partnership con, ilpotrà acquisire le competenze e gli strumenti tecnologici necessari nei settori del digitale e della sostenibilità, favorendo la trasformazione diin un ecosistema capace di coniugare “green” e innovazione, attraverso soluzioni come la mobilità intelligente e la gestionedei consumi energetici.