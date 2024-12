Quotidiano.net - Seul, 'nostri 108 deputati contro impeachment di Yoon'

Leggi su Quotidiano.net

del People Power Party resteranno compattila mozione didel presidente sudcoreanoSuk-yeol, presentata dalle opposizioni dopo il maldestro tentativo di imporre la legge marziale. "Tutti i108rimarranno uniti per respingere l'", ha assicurato Choo Kyung-ho, il capo del partito in Parlamento in una riunione trasmessa in streaming. Le opposizioni contano su 192 voti e ne hanno bisogno di altri otto per raggiungere il quorum di 200. Nel voto parlamentare tra martedì e mercloledì, almeno una decina didel People Power Party ha votato per bloccare la legge marziale.