Serie D Ancona Polci sotto accusa replica | ho sempre rispettato i miei doveri

Un divario di 140mila euro a far tuonare il socio Marconi verso il Presidentema a monte, ormai evidente, una mancata intesa avvertita già a inizio stagione e ad oggi non ancora trovata.:”accuse ingiuste, mi sonomesso in prima linea da Presidente per contribuire a riportare il calcio ad, dagli alloggi ai trasporti”, 5 dicembre 2024 – Scossone in casa.Che l’SSCnon fosse natai migliori pronostici lo si sapeva già da tutto il tour de force messo estivo attivato per garantire l’iscrizione in D in sovrannumero, e in quattro e quattr’otto costruire da capo squadra e staff tecnico.Che i due soci Stefano Marconi e Massimilianonon fossero effettivamente alla pari si era intuito già guardando l’organico del Consiglio dove sei su nove membri sono di sponda Marconi, per l’appunto.