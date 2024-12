.com - Seconda Categoria / Aesse Senigallia, si dimettono il ds Lattanzi, mister Tinti e lo staff tecnico

Leggi su .com

Le dimissioni in blocco dei nuovi direttore sportivo e allenatore, arrivati lo scorso luglio. “Non c’è più la fiducia della società”, 5 dicembre 2024 – Colpo di scena all’Calcio. Oggi, infatti, il ds Giampiero, l’allenatore Robertoe il suosi sono dimessi. Il dscon il consigliere federale Mughetti“Da martedì 3 dicembre – si legge nella nota diffusa in questi minuti –Giampiero non è più il Direttore Sportivo delCalcio. La decisione è dovuta a motivi personali e a delle vedute non in linea. Anche lo, ovveroRoberto, Sagrati Armando e Morganti Luca, non avendo più la fiducia della Società si è dimesso dall’incarico“. Un fulmine a ciel sereno, dunque, per un ambiente da sempre considerato stabile, fucina di giovani talenti.