Unlimitednews.it - Sanremo, Tar boccia convenzione Rai “Serve procedura evidenza pubblica”

GENOVA (ITALPRESS) – Il Tar della Liguria ha annullato la delibera della giunta comunale diche ha approvato la bozza dicon la Rai per la concessione dell’uso in esclusiva del marchio del Festival e lo svolgimento delle edizioni 2024 e 2025. Accogliendo in parte il ricorso della casa discografica JE, il cui managing director è il presidente dell’Associazione fonografici italiani, i giudici amministrativi spiegano che i principi di concorrenza e imparzialità “sono stati violati nel caso di specie, in quanto il Comune, reiterando la prassi finora seguita, ha stipulato laRai in assenza di unadi, che sola consente di rispettare i principi sopra richiamati”. E questo è avvenuto “nonostante la presentazione, da parte di JE, di una specifica manifestazione di interesse, circostanza che rendeva palese la concreta possibilità di coinvolgere altri operatori e, dunque, di conseguire offerte migliori”.