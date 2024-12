Ilfattoquotidiano.it - Sala risponde a Fedez: “Il tema sicurezza a Milano? Non mi pare che lui contribuisca”. E il rapper replica: “È il tuo lavoro”

Botta e risposta trae il sindaco di, Giuseppe. Al centro della querelle è ildellanel capoluogo lombardo. È stato ila lanciare l’accusa, tirando in ballo il primo cittadino nel suo freestyle per Real Talk, in cui ha scritto: “brucia, uno stupro ogni venti ore, Beppeinfluencer con fascia tricolore”.Frasi che sembra non siano affatto piaciute al sindaco che, in occasione della presentazione del programma espositivo del 2025, hato alle parole del: “Io non so cosa dire, non mi sembrava cheavesse contribuito allamilanese, se vogliamo dirla tutta. E la chiudiamo qui”, ha spiegato.Ma ilmilanese, che non ha ancora commentato l’esposto della Codacons che chiede che i suoi brani “con testi sessisti o violenti” vengano ritirate dal web, ha voluto nuovamentere al primo cittadino, sottolineando come quello di mantenere l’ordine per le strade della città non rientri tra le sue mansioni: “È il tuo, non il mio”, ha commentato laconico