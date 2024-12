Liberoquotidiano.it - "Quindi sono il giocatore migliore in assoluto": Nick Kyrgios, siamo al delirio totale

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non la smette proprio di parlare.è fatto un po' così, e parlando a ‘Lets Trot Show' ha sottolineato quelle che sarebbero a suo dire le sue qualità tennistiche: “Non so se qualcuno nella storia del tennis abbia raggiunto la finale di Wimbledon senza un allenatore — ha detto —.ilcon più intelligenza tennistica in”. A suo dire, nell'intervista, ha sostenuto di avere il miglior servizio in, mentre ha scelto Djokovic come il miglior rovescio, Roger Federer per lo slice, Alex De Minaur per la velocità e Nadal per il dritto e la condizione fisica. Nella scelta dei migliori avversari, come si poteva prevedere, non è stato incluso Jannik Sinner (ma nemmeno Carlos Alcaraz), tanto criticato dasul caso Clostebol. Tanto che nelle scorse ore è tornato all'attacco commentando un tweet di un utente che si augurava, in maniera ironica, che Clostebol e trimetazidina diventassero legali per tutti i tennisti a partire dal 2025.